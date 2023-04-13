Uluborlu Kaymakamı Ali KANTİLAV başkanlığında, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim nedeniyle "Seçim Güvenliği Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda, seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması için alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Ali KANTİLAV, İlçe Jandarma Komutanı Muttalip İBİŞ, İlçe Emniyet Amiri Abdurahman MAYTAP, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Himmet BAŞ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa KABASAKAL, İlçe Nüfus Müdürü Özgür DEMİR, Zabıta Memuru Orhan DÖMBEKÇİ, Inhisar Köyü Orhan ER, Dereköy Muhtarı Hasan TURAN, İleydağı Köyü Muhtarı Ferit TIĞLI ve Küçükkabaca Köyü Muhtarı Ahmet ÇELİK'in katıldığı toplantıda, vatandaşların hür iradesinin sandığa yansımasını temin etmek için gerekli tedbirlerin büyük bir titizlikle alınacağı belirtildi.

Kaymakam Ali KANTİLAV, "Seçimlerde en önemli hadise vatandaşların huzur ve güven içerisinde oy kullanmalarını sağlamaktır. Başta mülki amirlerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirleri büyük bir titizlikle yerine getiriyor. Vatandaşlarımız oy vermeye gelirken, oy verirken ve oy verdikten sonra ayrılırken hiçbir zorlukla karşılaşmamaları için tedbirlerimizi alıyoruz." dedi.

Uluborlu'da düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'nda alınacak tedbirler, vatandaşların huzur ve güven içinde oy kullanmalarını sağlamak adına ele alındı.