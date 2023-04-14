Depreme Dayanıklı ve Güvenli Yeni Okul Binası İnşaatı Tamamlanmak Üzere

İl Millî Eğitim Müdürü: "Çocuklarımız Modern ve Güvenli Eğitim Ortamlarında Öğrenim Görecek"

İsparta Gönen Güneykent Yunus Emre İlk ve Ortaokulu Öğrencileri Daha Güvenli Bir Eğitim Ortamında

Eğitime Yapılan Yatırım, Ülkenin Geleceğine Yapılan Yatırımdır

Isparta Gönen Güneykent Yunus Emre İlk ve Ortaokulu, depremsellik değerlendirmesi sonucunda yıkılarak yeniden yapılmasına karar verilmişti. Bu kararın ardından, daha güvenli eğitim ortamları sağlamayı amaçlayan süreçle birlikte 8 derslikli yeni bir okul binasının yapımına başlanmıştı. Yapılan son açıklamaya göre, okulun kaba inşaatı tamamlanmış durumda.İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, eğitime yapılan yatırımın, ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek, aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çok daha güvenli, modern eğitim ortamlarında öğrenim göreceklerini belirtti. Yeni okul binası, depreme dayanıklı, modern, yenilikçi ve güvenli bir yapıya sahip olacak.Öğrencilerin daha güvenli ve modern bir eğitim ortamında öğrenim görebilecekleri yeni okul binasının tamamlanmasıyla birlikte, İsparta Gönen Güneykent Yunus Emre İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin eğitim kalitesinin artacağı düşünülüyor.