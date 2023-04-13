Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 48. Grup Eğitim Faaliyetleri Komitesi, özel okul öğrencilerinin ailelerine verilen devlet desteğinin geri getirilmesi talebinde bulundu. ATSO'nun düzenlediği toplantıda sektör temsilcileri, özel okulların karşılaştığı zorlukları ve destek taleplerini dile getirdi.Özel okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik devlet desteğinin 2019 yılında kaldırıldığına dikkat çeken ATSO Başkanı Ali Bahar, bu durumun özel eğitim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenci sayısının azalmasına yol açtığını belirtti. Sektörün içinde bulunduğu zorlukların aşılabilmesi için özel eğitim kurumlarının her kademesinde çocuk okutan ailelere eğitim desteği verilmesi gerektiğini vurguladı.Ayrıca, yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların geçim koşullarının bozulduğunu ifade eden Bahar, eğitim desteğinin sadece özel eğitim kurumları ile sınırlı tutulmamalı, yoğun göç alan ve yüksek kira artışlarının olduğu illerde düşük ücretli çalışanlara kira ve çocuk eğitim desteği gibi yardımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, enerji maliyetlerindeki artışın eğitim kurumlarını daha da zorladığını belirterek, faaliyet alanları itibariyle elektrik, su, doğal gaz gibi faturalarda indirim yapılmasının elzem olduğunu ifade etti.ATSO 48. Grup Eğitim Faaliyetleri Komitesi Başkanı Erkan Ertürk Karaman da, aile desteği sisteminin 2 yıldır uygulanmamasının sektörü ekonomik anlamda zorladığını belirterek, özel eğitim kurumlarının gelecek dönemleri görebilmesi için eğitim desteğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Karaman, eğitim desteği uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi veya eğitim ücretlerine yıl içerisinde asgari ücret artış oranı doğrultusunda ek artış yapılabilmesinin yasallaştırılması ya da giderlerde aynı esnekliğin gösterilmesini talep ettiklerini ifade etti.Toplantıda, özel okulların istihdam yaratma konusunda Milli Eğitim'e büyük bir katkı sağladığına da dikkat çekildi.