Uluborlu'da Gül Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi Uluborlu ilçesinde, Gül Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Amirliği görevlileri tarafından düzenlenen etkinlikte, 45 öğrenci trafik kurallarını teorik olarak öğrendi. Sunumlarla verilen eğitimlerde, trafikte saygı, güvenli oyun alanları, trafikte yaya, okul servisinde ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken çeşitli kurallar anlatıldı. Ayrıca, öğrencilerin daha görünür olması için parlak renklerde yapılan okul çantası, şapka, yelek gibi materyallerin kullanımı da öğrencilere tavsiye edildi. Çocuklara küçük yaşlarda trafik kültürü ve bilincinin aşılanması amacıyla başlatılan eğitimlerin devam edeceği belirtilirken, Gül Anaokulu'nun bu tür eğitimlere önem verdiği vurgulandı. Emniyet görevlileri de, trafik eğitiminin erken yaşta başlamasının önemine dikkat çekerek, öğrencilerin güvenli bir şekilde trafikte yer alabilmeleri için ebeveynlerin de desteğinin önemli olduğunu vurguladılar.