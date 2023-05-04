Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yürütülen 'Evden Biri' projesi ile 1900 haneye ziyaret gerçekleştirildi. Proje, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Eğirdir Belediyesi, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Devlet Hastanesi ve Türk Kızılay tarafından destekleniyor.Projenin uygulayıcısı olan Öğr. Gör. Faruk Yaşar Gürdal, Eğirdir Belediyesi meclis üyelerine proje hakkında bilgi verdi. Projenin temel amacının, yaşlılara ulaşmak ve öğrencilerin uygulama yaparak nitelikli bakım teknikerleri yetiştirmek olduğunu söyledi. Ayrıca, üniversitenin hedeflerinden biri olan evde bakım hizmetini geliştirip, gündüz bakım merkezi kurmak ve sonrasında Eğirdir'i 3. yaş turizmi olarak tanımlanan 65 yaş üstü yerli ve yabancı turistlerin çekeceği bir turizm bölgesi haline getirmek olduğunu belirtti.Öğr. Gör. Soner Çankıran ise toplantıda bilimin ışığında uygulamalı çalışmaları daha fazla göreceklerini söyledi. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de yaşlıların yanında olmanın ve dualarında yer almanın çok kıymetli olduğunu vurguladı.