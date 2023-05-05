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Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Gül Sezonu Öncesi Köylüleri Bilgilendirdi

Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Gül Sezonu Öncesi Köylüleri Bilgilendirdi
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T.C. Keçiborlu Kaymakamlığı, Ardıçlı Köyünde Gül Sezonu Öncesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Keçiborlu Kaymakamı Tahsin AKSU, gül sezonu öncesinde Ardıçlı Köyü'nde gül tarımı yapan çiftçiler, mevsimlik tarım işçileri temsilcileri, gül yağı fabrikası temsilcileri, Minerva Derneği(STK) temsilcileri ve ilgili kurum amirlerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yaptı.
Toplantıda, gül tarımının önemi, gül hasadı sırasında dikkat edilmesi gereken konular, gül yağı fabrikası işleyişi ve ilgili kurumların desteği hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, çiftçilerin sorunları dinlendi ve çözüm yolları tartışıldı.
Kaymakam Aksu, toplantıda yaptığı konuşmada, gül tarımının bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek, çiftçilere destek olacaklarını ve bu sektörün daha da gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Toplantı, katılımcıların soruları ve görüşleriyle son buldu.
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