“Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” Kampanyası Kapsamında Düzenlenen Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığımızın genelgeleri ile 11 Kasım 2019 yılında ilan edilen “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü“ ile ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını artırmak ve çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla toplumun her kesimden vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2021tarihinde saat 11.11'de 81 ilimizde fidanın toprakla buluşması sağlanmıştır.İlçemizde de “Milli Ağaçlandırma Günü“ kapsamında Uluborlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 11 Kasım 2021 tarihinde saat 11:11 fidan dikme etkinliği gerçekleştirilmiştir. Fidan dikim etkinliğine Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, Belediye Başkan V. Ekrem TELAŞE, Isparta Orman İşletme Müdürlüğünden Ağaçlandırma Şefi Ayşenur GÜMÜŞ, daire amirleri, öğretmen ve öğrencilerimiz katılmıştır.Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN tarafından günün anlam ve önemini belirtilen konuşma yapılmasının ardından ağaç dikimine geçilmiş ve dikilen fidanlara ilk can suları verilmiştir.