SENİRKENT KAPALI DEVRE SULAMA SİSTEMLERİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Başkan Kadir HEYBELİ; Söz verdiğimiz gibi Senirkent Kapalı Devre Sulama Sistemleri Projesini de sonuçlandırdık.Senirkent tarımına hayat veren 5 bin hektarlık Kapalı Devre Sulama Sistemine ek olarak 8 bin hektarlık Kapalı Devre Sulama sisteminin projesinde çalışmalar başladı; Bu sistemler ile sulamada kullanılan su miktarında iptidai sistemlere göre yüzde 50 su tasarrufu sağlıyoruz ve klasik sulama metotları yerine devreye alınan modern kapalı sistem yağmurlama ve sulama metotları ile verim yüzde 60, 80 hatta 90’a ulaşacak. Senirkent’imize ve alın terini toprağın bereketiyle buluşturan tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun.Senirkent’in geleceğine yönelik çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Senirkent’i daha ileri taşımak adına çalışmalarımız artarak sürecek. Senirkent’in potansiyellerini harekete geçireceğiz.Bu büyük projenin gerçekleşmesinde Sayın Milletvekilimiz Recep ÖZEL başta olmak üzere tüm emeği geçen herkese Şükranlarımı Sunarım.