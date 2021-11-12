7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2019/24 Sayılı ve 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanması uygun görülmüştür. Bu kapsamda 11 Kasım 2021 günü saat 11.11'de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Senirkent Meslek Yüksek Okulu orman sahasına, Senirkent Kaymakamı Abdüllatif YILMAZ, Belediye Başkan Vekilimiz Ömer TOLA, Kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri ve vatandaşlarımızı katılımı ile ağaçlar dikildi.Senirkent Belediyesi