İş insanı Sarıgül’den ISUBÜ’lü Gençlere Altın Değerinde Tavsiyeler

BLS Makine A.Ş. Sahibi İş İnsanı Bülent Sarıgül, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin Sektörel Buluşma Günleri programında öğrencilere iş tecrübelerini anlattı. Bülent Sarıgül, “Seviyorsanız çok çalışın ve mutlaka başarı gelecektir. Başarı geldiği zaman para gelecektir. Direkt hedef para olursa başarısız olursunuz. Bu benim kişisel görüşüm. Ayrıca yabancı dilinizi geliştirin. Yabancı dil yoksa güncel bilgilere ulaşma şansınız çok az olur.O nedenle kendinizi sürekli geliştirin ve yenileyin. Risk alın, kararsız kalmayın” dedi.BLS Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarıgül, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin Sektörel Buluşma Günleri Programına katıldı. ISUBÜ’nün davetlisi olarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Amfisi’nde gerçekleştirilen Sektörel Buluşma Günlerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.30 yıla varan deneyimi ile Demir Çelik Sektöründe, yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli tesisin projelendirilmesi, imalatı, kuruluşu ve devreye alınmasını gerçekleştiren İş İnsanı Bülent Sarıgül, sözlerine kısa özgeçmişini anlatarak başladı. Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Sarıgül, BLS Makine Mühendisliğin kuruluş hikâyesini ve hayat tecrübelerini paylaştıÖte yandan öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap veren Sarıgül’e ISUBÜ MEYOK Koordinatörü ve Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kabul tarafından teşekkür belgesi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin yer aldığı “Ne Mutlu Türküm Diyene” yazılı fotoğrafı hediye edildi.