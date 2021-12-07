Uluborlu Halısı ve Kiliminde İlk Siparişler Alınmaya Başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluborlu Kaymakamlığı tarafından desteklenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan Minyatür Halı Kursu başarıyla tamamlandı.Unutulmaya yüz tutan ata mirası Uluborlu Halısı ve Kilimi tekrar topluma kazandırılması amaçlanmaktadır.Bu kapsamda halı tezgahları kurularak kaliteli halı ve kilimler piyasaya arz edilecektir. Uluborlumuza katkı sağlaması için ilk siparişler alınmaya başlanmıştır.İlçemize hayırlı olmasını dileriz.