SENİRKENTİMİZE 1 HİZMET ARACI DAHA KAZANDIRDIK.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize hibe edilen 6 ton su kapasiteli, 250 litre köpük deposu olan araziye uyumlu 2021 model Ford 1833 marka aracı belediyemiz araç filosuna kattık.Bu meyanda bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ a, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’ ya , Isparta Milletvekilimiz Sayın Recep ÖZEL’ e, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN Hanıma, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Hemşerimiz Tahir ALAN’ a, TBB Genel Sekreteri Birol EKİCİ’ ye ve Tüm emeği geçen herkese teşekkür ederiz.Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen İtfaiye aracı memleketimize hayırlı olsun.Rabbim afet vermesin kullanmayı da nasip etmesin.