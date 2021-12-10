GÖKTAŞ KÖYÜ MUHTARI HÜSEYİN KUZU'YA GEÇMİŞOLSUN.



KAYMAKAM ÇELİK VE BAŞKAN GÖK HASTANEDE ZİYARET ETTİ.



Eğirdir'e bağlı Göktaş Köyü Muhtarı Hüseyin KUZU Cumartesi günü aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlk olarak Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine daha sonra SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren KUZU'nun beyne pıhtı atması sebebiyle rahatsızlandığı belirtildi.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök tedavisi devam eden Göktaş Köyü Muhtarı Hüseyin Kuzu'yu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmişolsun dileklerinde bulundular.

