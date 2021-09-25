TÜRKİYE MUHTARLARI GENEL BAŞKANINI SEÇİYOR

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun Olağan 4. Genel kurulunda Türkiye Muhtarları genel başkanını seçiyor. 25 Eylül Cumartesi günü Ankara"da yapılacak genel kurulda Mevcut genel başkan Bekir Aktürk yeni döneme de aday.Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, kongrede 10 delegenin oy kullanacağını belirtti. Büyükleblebi, “Isparta Muhtarlar Derneği olarak 10 delege muhtarımız ile oy kullanacağız. Türkiye muhtarlar konfederasyonu Başkanı ve yönetimi Türkiye'deki tüm muhtarlarımız için önemli. Hem muhtarlık müessesinin hem de muhtarların özlük haklarının iyileşmesinde önerilerini İçişlerine ve hükümet yetkililerine sunan hem de bizlerin bir sıkıntısında derdimizi Ankara’ya ileten misyon yüklenmiş durumda. Onun İçin bu genel kurulun tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da genel kurula katılacağı öğrenildi.