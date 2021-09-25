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​Mehmet Usta’dan Ispartaspor’a moral yemeği

​Mehmet Usta’dan Ispartaspor’a moral yemeği
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Mehmet Usta’dan Ispartaspor’a moral yemeği
Isparta’nın tanınmış isimlerinden, ‘Mehmet Usta Tandır Kebap- Şiş-Pide- Çorba’ Restaurant’ın sahibi Mehmet Demirtürk, Ispartasporlu futbolculara, bu hafta sonu oynayacağı Tarsus İdmanyurdu Spor maçı öncesi yemek ikramında bulunarak moral verdi.
Şehrin esnafları şehrin takımına destek olmak için kanca kararınca elinden gelen desteği sürdürmeye devam ediyor. Destekler kapsamında ilimizin tanınmış ızgara ve pide ustalarından, ‘Mehmet Usta’ olarak da bilinen Mehmet Demirtürk, Perşembe günü yeşil pembeli futbolcuları kendisine ait restaurantta akşam yemeğinde misafir etti. Yemekte Kulüp Yöneticisi Fatih Yüksek ve Teknik Direktör Tarık Söyleyici’de hazır bulundu. Ispartasporlu futbolcuları misafir etmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Mehmet Demirtürk: “Ispartaspor hepimizin gurur ve mutluluk duyduğu bir futbol takımı. Bizde takımımızı işyerimizde misafir etmekten dolayı son derece mutluyuz. Pazar günü oynanacak olan Tarsus İdmanyurdu maçı önceki futbolcu kardeşlerimize moral anlamında destek olmak istedik. Takımımızla her zaman gurur duyuyoruz. Bu hafta da 3 puan alıp neşelenmek istiyoruz” dedi. Ispartaspor Kulüp Yöneticisi Fatih Yüksel ve Teknik Direktör Tarık Söyleyici’de kendilerine nezaket gösteren Mehmet Demirtürk’e teşekkürlerini sundular.

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