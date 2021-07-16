Isparta da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi ve Bakımları Yapıldı

Isparta Valilik Makamı ve Orman Bölge Müdürlüğümüz iş birliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü programlarının başlangıcı 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikim töreni ile başladı.15.07.2021 perşembe günü saat 10.30 da Isparta Afyon kara yolu mensucat mevkiinde düzenlenen program, Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Garnizon Komutanı P. Alb. Mustafa Kahraman, Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Isparta’da görev yapan Askeri Erkan Mensupları, İl Protokolü, Yerel Basın mensupları, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Bölge Müdürlüğümüz personeli ve STK’lardan oluşan grupların katılımıyla gerçekleşti.Törende 15 Temmuz şehitlerimiz anısına Sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu ve Isparta İl protokolü tarafından fidan dikimi ve selvi, çam, ardıç türlerinden oluşan 251 adet fidanın bakımları yapıldı. Günün anlam ve önemine binaen Sayın Valimiz bir konuşma yaparak ”dikilen fidanların milletimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlayıp şehit ve gazilerimizin milletimizin gönlünde yaşatılacağını, ayrıca pandemi kurallarına riayet edilmesi ve aşılama programlarına iştirak edilerek pandemiden bir an önce kurtulmak için milletçe sahiplenilmesi destek olunması gereğine vurgu yaparak, Ülkemizi yeşillendirme konusunda özveriyle çalışan Isparta Orman bölge Müdürümüz Refik Ulusoy ve çalışma ekibine teşekkür etti.