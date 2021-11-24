İlçemizde “24 Kasım Öğretmenler Günü” Kutlandı

T.C. Senirkent Kaymakamlığı

24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09.30’da Atatürk Anıtına Senirkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk konulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Çelenk Sunma programının ardından düzenlenen etkinliğe; Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, Senirkent Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ, Siyasi Parti Temsilcileri, Daire Amirleri, öğretmen, öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşti.Senirkent Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda yapılan programda Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan ÇAYLAK tarafından günün anlam ve önemine dair bir konuşmalar gerçekleştirildi. Senirkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenler ve öğrencilerin hazırladığı etkinlikler yapıldı. İlçemizdeki okullarda yapılan öğretmen konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize; Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, Senirkent Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan ÇAYLAK tarafından ödülleri verildi. Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında uzun yıllar hizmet vererek emekliliğe ayrılan öğretmenlere şeref belgeleri takdim edildi.24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, ilçemizde bulunan okullarımızı ziyaret ederek öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladı.