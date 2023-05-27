Türk Mutfağı Haftası'nda Isparta Gülünden Lezzet Şöleni!

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, Isparta'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan İrmik Helvası'nın tanıtımını gerçekleştirdi. İl Valiliği, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve IYASPARK AVM'nin katkılarıyla @iyasparkavm'de düzenlenen etkinlikte, gülle özdeşleşen bu lezzetin tadı misafirlere sunuldu.Isparta Gülü (Rosa Damascana), tarihten günümüze farklı kültürlerde ve mitolojide yer alan bir çiçek türüdür. Türkiye'nin gül ve gülyağı üretim merkezi olan Isparta, bu değerli çiçeğin öne çıktığı bir şehir olarak bilinir. Gülün yağlılık oranını, rengini ve tadını koruyarak hazırlanan enfes Gül Çorbası da bu etkinlikte damaklara sunuldu.Türk Mutfağı Haftası'nın önemli bir parçası olan bu etkinlik, Isparta'nın gastronomi ve yöresel lezzetlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. İrmik Helvası'nın özel sunumuyla birlikte, Isparta mutfağının zenginliği ve benzersiz tatlarına vurgu yapılmıştır.Isparta'nın gülle özdeşleşen eşsiz lezzetlerini keşfetmek ve tadını deneyimlemek için bu etkinliği kaçırmayın!#TürkMutfağıHaftası #IspartaMutfağı #Gastonomi #irmikhelvası #Yöresellezzetler #GastronomiIsparta #IspartadaTatsan #ispartadayesen #isparta