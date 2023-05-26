Eğirdir'de Doğalgaz Çalışmaları Yazla Mahallesinden Devam Edecek

Eğirdir İlçesi'nde gerçekleştirilen doğalgaz çalışmaları, bu yıl Yazla Mahallesi'nde devam edecek. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, TOROSGAZ İl Müdürü Mehmet ŞANLI ve diğer ilgili kurum temsilcileriyle birlikte yapılan teknik incelemeler sonucunda, doğalgaz alt yapı çalışmalarının başlayacağı teknik işlemlerde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Eğirdir Belediye Başkanı Gök, çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini belirtirken, hedefin Yazla Mahallesi'ni bu yılın sonunda doğalgaz ile buluşturmak olduğunu ifade etti. İlçede gerçekleştirilen doğalgaz, su ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarının tüm ilçeyi kapsayacak şekilde devam edeceği vurgulandı. Başkan Gök, yapılan yatırımlarda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.