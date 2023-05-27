İçme Suyu Problemi Çözülüyor: Isparta'da Yeni Yerleşim Alanlarına Su Aktarımı Başladı!

Isparta Belediyesi, Deregümü bölgesindeki yeni yapılaşma alanlarında yaşanan içme suyu sorununu çözmek için önemli bir adım atıyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, Dere Mahallesi su deposundan Binbirevler Mahallesi su deposuna su aktarımını sağlayacak olan isale hattı döşeniyor.Bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, hem yeni yapılaşma alanlarına içme suyu sağlanacak hem de Binbirevler, Işıkkent ve Batıkent mahallelerinin üst kesimlerinde yaşanan su basıncı problemleri çözüme kavuşturulacak.Dere Mahallesi su deposundan Binbirevler Mahallesi su deposuna su aktarımı, suyun kendi cazibesiyle gerçekleştirilecek. Bu sayede herhangi bir enerji maliyeti ortaya çıkmayacak. Toplamda 2 kilometrelik içme suyu isale hattının döşenmesi planlanırken, toplamda ise 5 kilometrelik bir hat oluşturulmuş olacak.Isparta Belediyesi, yeni yapılaşma bölgelerinin altyapısını oluşturarak vatandaşların yaşadığı problemleri çözmeye devam ediyor. İçme suyu ihtiyacının karşılanması ve su basıncı problemlerinin giderilmesiyle birlikte, vatandaşlar daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürebilecekler.Bu gelişme, Isparta Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. İlerleyen dönemlerde de benzer çalışmaların yapılması planlanarak, Isparta'nın altyapı ve yaşam kalitesinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.Kaynak: Isparta Haber Ajansı Muhabiri