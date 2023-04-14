"Kamu İşçileri, 2023 Yılı Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Haklarını İstiyor"

"Türk-İş Isparta İl Temsilcisi: İşçiler Yüksek Enflasyon Altında Eziliyor"

"700 Bin Kamu İşçisi, Hakkını Arıyor"

Kamu İşçileri Hakkını Arıyor: 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü Görüşmeleri Devam EdiyorDSİ, Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor.Ancak Türk-İş Isparta İl Temsilcisi Osman Korkmaz, işçilerin yüksek enflasyon altında ezildiğini ve birçok afette öncü mücadele eden işçilerin göz ardı edildiğini söylüyor. 700 bin kamu işçisi olarak haklarını istediklerini belirten Korkmaz, 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hakkaniyetli bir anlaşma talep ediyorlar.Kamu işçileri, emeklerinin karşılığını almak için mücadele ederken, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.