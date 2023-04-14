Doğa Koleji, Ramazan Ayı İftar Yemeğinde Yönetim Kurulu ve Personeliyle Bir Araya Geldi

Isparta Doğa Koleji, Ezberci Eğitimden Uzak, Yaşayarak Öğreten Vizyonunu Sürdürüyor

Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Kamil Tamtürk: "Amacımız Para Kazanmak Değil, Ahlaklı ve Aydınlık Bireyler Yetiştirmek"

Isparta Doğa Koleji, 12 Nisan Çarşamba günü düzenlenen iftar yemeğiyle yönetim kurulu, idari kadrosu, öğretmenleri, personeli ve Isparta’daki basın çalışanları bir araya geldi. Kurucu Temsilcisi Kamil Tamtürk, "Ramazan ayı manevi havasını teneffüs etmek, aidiyet duygularıyla güçlü bağlar kurmak ve paylaşımın ne demek olduğunu hissetmek için buradayız." dedi.Mahmut Ünlüsoy, Isparta Doğa Koleji'nin kurucularından biri olarak, "Amacımız para kazanmak değil, ahlaklı, aydınlık ve üreten bireyler yetiştirmek." ifadelerini kullandı. Kurucu Temsilcisi Kamil Tamtürk ise, "Doğa Koleji, Isparta’daki kampüsünde teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak mutlu ve eğlenceli bir ortamda öğrenme imkânı sunuyor." diye konuştu.Isparta Doğa Koleji'nin, öğrencileri sadece sınava değil hayata da hazırlayan proje modelli eğitimiyle öne çıktığı belirtildi. "Eğitim vizyonu ile ilklere imza atan Doğa Koleji, kendine özgü yenilikçi eğitim modeli ve yeni kampüsleri ile büyümeye devam edecek." ifadeleri de haberde yer aldı.Isparta Doğa Koleji'nin iftar yemeği, basın mensuplarının da katılımıyla gerçekleşti. Eğitimde değişim ve gelişim sürecinde hızla ilerleyen Doğa Koleji ailesinin böyle bir etkinlikle bir araya gelmesi, Isparta'da da ilgiyle karşılandı.