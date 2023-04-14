Isparta Belediyesi, İstiklal Mahallesi'ne Yeni Yeraltı Otoparkı Kazandırıyor

Yeraltı Otoparkı İnşaatı Öncesi Altyapı Çalışmaları Tamamlanıyor

Isparta'da Yeni Yeraltı Otoparkı İnşaatına Başlamadan Önce Altyapı Güçlendiriliyor

Isparta Belediyesi, şehrin İstiklal Mahallesi'nde yapımı planlanan yeraltı otoparkı için altyapı çalışmalarına başladı. Belediye, Subay Lojmanları yakınındaki 5.000 metrekarelik alana inşa edilecek 3 katlı otopark projesi kapsamında yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını farklı bir noktaya deplase ediyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltlama işlemleri gerçekleştirilecek. Toplamda 400 araç kapasiteli olan otoparkın inşaatı, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, projenin şehre yeni bir yeraltı otoparkı kazandıracağını belirtti.