Türk Eğitim Sen Yalvaç Şubesinde Görev Değişikliği Gerçekleşti

Yalvaç'ta Türk Eğitim Sen İlçe Başkanlığı'na Yeni Atama Yapıldı

Türk Eğitim Sen Yalvaç Şubesi'nde Başkanlık Görevi Değişti

Türk Eğitim Sen Yalvaç şubesinde görev değişikliği gerçekleşti. Sendika Başkanı Yahya Hakan Çelik yaptığı açıklamada, 2019 yılından bu yana sendikal mücadeleye değer katan ve bayrağı gururla taşıyan kıymetli ilçe başkanlarından Ali Osman Özdemir'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Görevi devralan Ahmet Leylek başkan ve yönetimine başarılar temenni eden Çelik, Yalvaç teşkilatına ve camiaya hayırlı uğurlu olmasını diledi. Öte yandan, görevi devreden Ali Osman Özdemir'e de hizmetleri için teşekkür edilerek, plaket takdim edildi.