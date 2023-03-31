Isparta'nın Eğirdir İlçesi Sevinçbey Köyü'nde gerçekleştirilen Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri kapsamında, Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Kayaalp tarafından kültür mantarı yetiştiriciliği projesi hayata geçirildi. 60 metrekare boyutunda 2 adet demirli izoleli çadır kullanılarak yapılan proje, bölgemizde mantar yetiştiriciliği sektörüne destek olmayı amaçlıyor.Uzman Eller Projesi ile kültür mantarı çadırı sayısı 4 adede yükseltilirken, kapasitesi de artırıldı. Böylece, bölgemizdeki mantar yetiştiriciliğinin önemi her geçen gün artarken, bu alanda yapılan projeler ile ekonomiye katkı sağlanmış olacak.