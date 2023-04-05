Isparta'nın Mart 2023 ihracatı 39 milyon dolar

Isparta 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında 39 milyon 067 bin 58 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. İhracat değeri Şubat 2023'te 28,1 milyon dolar idi. Geçen yıl Mart 2023 tarihinde ise Isparta'nın ihracatı 38,7 milyon dolar şeklinde gerçekleşmişti.



-İlk çeyrekte 100 milyon dolar bandına gelindi

Isparta'nın 1 Ocak- 31 Mart 2023 dönemi ihracatı ise 98.629,25 dolar olarak hesaplandı. Geçen yıl aynı dönemde ihracat toplamı 111 milyon 875 bin 95 dolar şeklinde olmuştu.



-Isparta, Antalya ve Burdur'da ihracat yüzde 3,5 artış gösterdi

Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında 245 milyon 667bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılının aynı döneminde bu oran 237 milyon 441bin dolar idi. Değişim oranı yüzde 3,5; Pay (22) yüzde 1,2 olarak hesaplandı.



-Yılın ilk çeyreğinde ''1 milyar dolar'' seviyesine doğru koşuyor

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-31 Mart 2023 tarihleri arasında ise ihracat 673 milyon 166 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 652 milyon 352 bin dolar idi. Değişim 3,2 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.



Kent Mr. '23 Sıra Oca.- Mr. '23



Antalya 207.390,43 14 558.956,34

Isparta 39.067,58 29 98.629,25

Afyon 30.718,27 36 81.534,19

Burdur 19.871,85 42 54.136,54

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Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.291,57

Temmuz 38.314,73

Ağustos 33.656,39

Eylül 39.086,86

Ekim 35.607,66

Kasım 34.125,60

Aralık 36.411,75



TOPLAM 445.690,31

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Isparta-İhracat-2023 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.372,79

Şubat 28.188,89

Mart 39.067,58



Toplam 98.629,25

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Isparta'nın Mart 2023 dönemi ihracatı: 39.067,58 dolar.

Isparta'nın Şubat 2023 dönemi ihracatı: 28.188,89 dolar.

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Isparta'nın 1 Ocak- 31 Mart 2023 dönemi ihracatı: 98.629,25 dolar.

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Isparta'nın Mart 2022 dönemi ihracatı: 38.795,69 dolar.

Isparta'nın 1 Ocak-31 Mart 2022 dönemi ihracatı: 111.875,95 dolar.