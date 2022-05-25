TÜBİTAK, 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) tarafından yürütülen 121B843 proje numaralı “Atadan Toruna, Goncadan Kokuya: Gül Çocuk” projesinin etkinlikleri 23.05.2022 tarihinde “Gülün doğuşu” açılış etkinliği ile MAREM Eğitim Tesisinde gerçekleştirildi. 23 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 28 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan projenin hedef kitlesi, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Okullarına kayıtlı, ailesi tarım ile uğraşan, 7. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Proje ile hedef kitlenin, “tarımın; bilim, mühendislik ve teknoloji ile birbirine nasıl bağlı olduğuna ve bunların toplum, çevre ve ekonomik süreçler ile ilişkilerine dair bilgilerini, bilimsel çerçevede yapılandırmaları” amaçlanmıştır. Proje sonunda öğrencilerin, tarım bilimini; farklı disiplinlerle ve günlük hayatla bütünleştirerek değerler, beceriler ve yetkinlikler çerçevesinde farklı bir pencereden gözlemlemesi, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde meslek seçimi ile ilgili farkındalıklarını artırması beklenmektedir.