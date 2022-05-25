Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.



Her zaman en önemli öğün olarak bahsedilen fakat en çok atlanılan öğün olan kahvaltı neden bu kadar önemli?



Vakit yetersizliği, geç uyanma, iştahsızlık, yorgunluk gibi sebeplerle kahvaltı öğünü es geçirilebilmektedir. Fakat uzun süre aç kalan metabolizmanın harekete geçmeye başlaması için uyandıktan sonra yaklaşık bir saat içinde kahvaltı edilmesi gerekmektedir.



Gece boyunca da vücut çalışmaya devam ettiği için son öğünde tüketilen besinlerin enerjisi kullanılmaktadır. Sabah uyanıldığında da kahvaltı edilmediği takdirde beyin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayamadığı için odaklanamama, yorgunluk, baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple güne kahvaltı ile başlanması çok önemlidir.



Fakat edilen bu kahvaltının içeriği de büyük önem arz etmektedir. Poğaça, açma gibi boş kalori kaynakları yerine vücudumuzun ihtiyacı olan bütün besin gruplarından zengin yeterli ve dengeli bir kahvaltı yapılması tokluk süremizi uzatarak boş atıştırmalar yapmanın önüne geçecek ve güne daha dinç ve zinde başlamamızı sağlayacaktır.



Karbonhidrat, protein, yağ gibi bütün besin grupları ile zenginleştirilmiş bir kahvaltı öğünü ile kan şekeri seviyeleri dengeli bir şekilde seyretmektedir. Buna ek olarak güne kahvaltı ile başlayan kişilerde konsantrasyon eksikliği daha az görülmektedir.



Yeterli ve dengeli bir şekilde yapılmış kahvaltı ile bir sonraki öğüne aşırı aç gidilmesi engellenecek bu sayede gereksiz besin tüketiminin önüne geçilerek porsiyon kontrolü sağlanmış olacaktır.



Akşam öğününde ya da akşam yemeği sonrası tüketilen fazla kalorili veya yağlı besinler uyandığımızda açlık hissinin yaşanmasında gecikmeye sebebiyet verebileceği için akşam öğünlerinin yeterli ve dengeli olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.



Peki Kahvaltıda Ne Yenmeli?



Vaktimiz varsa; yumurta, peynir, sebze söğüş, zeytin, tam buğday ekmeği gibi bütün besin gruplarından zengin, renkli bir kahvaltı tabağı hazırlanması hem tokluk süremizi uzatacak hem de ihtiyacımız olan besin gruplarının karşılanmasını sağlayacaktır.



İşe ya da okula yetişilmesi gerektiğinde; beyaz peynirli tost ya da beyaz peynirli, sebzeli bir sandviç ile güne başlanması da bizim için yeterli olacaktır.



Klasik bir kahvaltı sevmiyorum diyenler ise 1 porsiyon meyve ve süt ile hazırlanmış bir yulaf lapası ya da granola ve yoğurt ikilisi ile de güne pratik bir başlangıç yapabilirler.