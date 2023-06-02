GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--cocuk-bebek-giyim=

Tarım, tekstil, mobilya ve orman ürünleri, çimento, iklimlendirme sanayi öne çıkıyor

Tarım, tekstil, mobilya ve orman ürünleri, çimento, iklimlendirme sanayi öne çıkıyor
TÜRKİYE 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
 
Tarım, tekstil, mobilya ve orman ürünleri, çimento, iklimlendirme sanayi öne çıkıyor
Isparta, Mayıs 2023’te 35 milyon 071 bin 60 dolar değerinde ihracat ile Türkiye’de 81 kent içerisinde 29’uncu sırada yer aldı. En yüksek ihracat, meyve-sebze ve mamulleri, tekstil, mobilya ve orman ürünleri, iklimlendirme sanayi ve çimento sektörlerinden geldi.
 
YAŞ MEYVE VE SEBZE: Isparta Mayıs 2023’te 7 milyon 918 bin 27 dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Ocak-Mayıs 2023 tarihleri arasında bu değer 33 milyon 783 bin 61 dolar olarak kayıtlara geçti.
 
MEYVE SEBZE MAMULLERİ: Isparta’nın meyve sebze mamullerinde Mayıs 2023 ihracatı ise 1 milyon 945 bin 64 dolar oldu. Yıl boyu ihracatı ise 5,9 milyon TL olarak gerçekleşti.
 
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ: Isparta’nın 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında tekstil ve hammaddelerinde ihracatı 2 milyon 158 bin 64 olarak hesaplandı. 1 Ocak- 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ihracat değeri ise 8 milyon 373 bin 11 dolar oldu.
 
Sektör                                                              My.'23                 Oca.-My. '23
Çelik                                                                 333,37                 1.132,80
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü.         3.368,86              20.860,63
Demir ve Demir Dışı Metaller                      336,42                 1.635,89
Deri ve Deri Mamulleri                                 -                            6,02
Diğer Sanayi Ürünleri                                    -                            21,87
Elektrik ve Elektronik                                    69,77                    547,19
Fındık ve Mamulleri                                       -                            1,72
Halı                                                                   1.481,89              7.705,15
Hazır Giyim ve Konfeksiyon                         1.641,10              10.358,60
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar M.      405,72                 2.324,35
İklimlendirme Sanayii                                    739,39                 5.037,43
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri                 1.519,23              13.710,82
Kuru Meyve ve Mamulleri                            67,63                    274,59
Madencilik Ürünleri                                       6.192,31              28.821,34
Makine ve Aksamları                                     2.527,49              4.209,93
Meyve Sebze Mamulleri                               1.945,64              5.975,58
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri             2.750,89              13.599,25
Mücevher                                                       13,05                    126,20
Otomotiv Endüstrisi                                      4,72                      72,12
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller           1.357,81              3.331,16
Süs Bitkileri ve Mamulleri                             219,41                 1.680,86
Tekstil ve Hammaddeleri                             2.158,64              8.373,11
Yaş Meyve ve Sebze                                      7.918,27              33.783,61
 
TOPLAM                                                         35.071,60           163.700,26
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Çevresinde Kuvvetli Yağış Uyarısı
Haşhaş Tarlalarında Renk Şöleni: Isparta'da Çiçek Açan Haşhaşlar
Isparta'da Heyecan Dolu Yelken Yarışları Başladı!
Öğrencilere 1000 TL Bayram Harçlığı! Başvurular Başladı
Isparta'da Gündem Oto Müzik'te Apple CarPlay ile Yolculuk Deneyimini Zenginleştirin!
Isparta'da Traktör Kazasında Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
Isparta'da Türk Yıldızları Gösterisi Ertelendi, Yeni Tarih Belirlendi!
Emeklilere Çifte Bayram Müjdesi: Emekli İkramiyelerine Yeni Zam Geldi, EYT'liler de Faydalanacak!
Isparta Belediyesi, Yerli Otomobil TOGG'u Belediye Hizmetlerinde Kullanmak Üzere Satın Aldı
Isparta'da Gül Yağı Üretiminin Başladığı Ardıçlı Köyü Güllerle Dolup Taşıyor!
ISPARTA DUMANLAR AKTAR: Bitkilerin Şifalı Dünyasında Kaliteli ve Sağlıklı Yaşam
Isparta'da Trafik Kaza: Kamyonet Şarampole Devrildi, 1 Ölü, 1 Yaralı
METEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN ART ARDA UYARILAR!
Isparta Elması’nda yeni hedef ; Endonezya
Isparta Uluslararası Gül Festivali ile Şehir Renkleniyor
Isparta'da HAYDİ Ekipleri Kayıp Köpek ve Kedi Olaylarında Başarılı
Isparta Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Hayvan Katliamlarına Karşı Harekete Geçtİ
Son Dakika: Isparta için meteorolojiden yeni uyarı!
Isparta'da Okçuluk İl Birinciliği Yarışları Heyecanı Yaşandı
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Isparta'nın Güneyinde Dikkatli Olun!
Isparta'da Korkunç Kaza: Otomobil Tıra Arkadan Çarptı, 1 Ölü
Muhteşem Gösteriye Hazır Olun! Türk Yıldızları Isparta'ya Geliyor
ISPARTA SON DAKİKA: BELEDİYEDEN ÖNEMLİ DUYURULAR
Isparta'da Kaçak Şahıslara Darbe! İki Hükümlü Yakalanarak Cezaevine Teslim Edildi
Isparta'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu! Yüzlerce Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA DUMANLAR AKTAR: Bitkilerin Şifalı Dünyasında Kaliteli ve Sağlıklı Yaşam ISPARTA DUMANLAR AKTAR: Bitkilerin Şifalı Dünyasında Kaliteli ve Sağlıklı Yaşam 30 Mayıs 2023
Isparta'da Korkunç Kaza: Otomobil Tıra Arkadan Çarptı, 1 Ölü Isparta'da Korkunç Kaza: Otomobil Tıra Arkadan Çarptı, 1 Ölü27 Mayıs 2023
Isparta Uluslararası Gül Festivali ile Şehir RenkleniyorIsparta Uluslararası Gül Festivali ile Şehir Renkleniyor29 Mayıs 2023
Isparta Belediyesi, Yerli Otomobil TOGG'u Belediye Hizmetlerinde Kullanmak Üzere Satın Aldı Isparta Belediyesi, Yerli Otomobil TOGG'u Belediye Hizmetlerinde Kullanmak Üzere Satın Aldı 31 Mayıs 2023
Emek Döner: Isparta'nın En Lezzetli ve Hijyenik Döneri!Emek Döner: Isparta'nın En Lezzetli ve Hijyenik Döneri!02 Haziran 2023
Muhteşem Gösteriye Hazır Olun! Türk Yıldızları Isparta'ya GeliyorMuhteşem Gösteriye Hazır Olun! Türk Yıldızları Isparta'ya Geliyor27 Mayıs 2023
Isparta'da Trafik Kaza: Kamyonet Şarampole Devrildi, 1 Ölü, 1 Yaralı Isparta'da Trafik Kaza: Kamyonet Şarampole Devrildi, 1 Ölü, 1 Yaralı 30 Mayıs 2023
Özsüt lezzetleri Isparta’daÖzsüt lezzetleri Isparta’da26 Mayıs 2023
Isparta'da Gül Yağı Üretiminin Başladığı Ardıçlı Köyü Güllerle Dolup Taşıyor!Isparta'da Gül Yağı Üretiminin Başladığı Ardıçlı Köyü Güllerle Dolup Taşıyor!31 Mayıs 2023
ISPARTA SON DAKİKA: BELEDİYEDEN ÖNEMLİ DUYURULARISPARTA SON DAKİKA: BELEDİYEDEN ÖNEMLİ DUYURULAR26 Mayıs 2023
Isparta'da Kaçak Şahıslara Darbe! İki Hükümlü Yakalanarak Cezaevine Teslim EdildiIsparta'da Kaçak Şahıslara Darbe! İki Hükümlü Yakalanarak Cezaevine Teslim Edildi26 Mayıs 2023
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Isparta'nın Güneyinde Dikkatli Olun!Kuvvetli Yağış Uyarısı: Isparta'nın Güneyinde Dikkatli Olun!28 Mayıs 2023
METEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN ART ARDA UYARILAR!METEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN ART ARDA UYARILAR!30 Mayıs 2023
Isparta'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu! Yüzlerce Gram Uyuşturucu Ele GeçirildiIsparta'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu! Yüzlerce Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi26 Mayıs 2023
Isparta Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Hayvan Katliamlarına Karşı Harekete GeçtİIsparta Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Hayvan Katliamlarına Karşı Harekete Geçtİ29 Mayıs 2023
Son Dakika: Isparta için meteorolojiden yeni uyarı!Son Dakika: Isparta için meteorolojiden yeni uyarı!28 Mayıs 2023
Isparta'ya Yeni Bir Restoran Geliyor: Kirazlıtepe RestoranIsparta'ya Yeni Bir Restoran Geliyor: Kirazlıtepe Restoran01 Haziran 2023
Isparta'da Traktör Kazasında Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti Isparta'da Traktör Kazasında Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti 01 Haziran 2023
Isparta'da Okçuluk İl Birinciliği Yarışları Heyecanı YaşandıIsparta'da Okçuluk İl Birinciliği Yarışları Heyecanı Yaşandı28 Mayıs 2023
Isparta'da Gül Banyosu: Mis Kokulu Anlara YolculukIsparta'da Gül Banyosu: Mis Kokulu Anlara Yolculuk27 Mayıs 2023