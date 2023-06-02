

Tarım, tekstil, mobilya ve orman ürünleri, çimento, iklimlendirme sanayi öne çıkıyor

Isparta, Mayıs 2023’te 35 milyon 071 bin 60 dolar değerinde ihracat ile Türkiye’de 81 kent içerisinde 29’uncu sırada yer aldı. En yüksek ihracat, meyve-sebze ve mamulleri, tekstil, mobilya ve orman ürünleri, iklimlendirme sanayi ve çimento sektörlerinden geldi.



YAŞ MEYVE VE SEBZE: Isparta Mayıs 2023’te 7 milyon 918 bin 27 dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Ocak-Mayıs 2023 tarihleri arasında bu değer 33 milyon 783 bin 61 dolar olarak kayıtlara geçti.



MEYVE SEBZE MAMULLERİ: Isparta’nın meyve sebze mamullerinde Mayıs 2023 ihracatı ise 1 milyon 945 bin 64 dolar oldu. Yıl boyu ihracatı ise 5,9 milyon TL olarak gerçekleşti.



TEKSTİL VE HAMMADDELERİ: Isparta’nın 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında tekstil ve hammaddelerinde ihracatı 2 milyon 158 bin 64 olarak hesaplandı. 1 Ocak- 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ihracat değeri ise 8 milyon 373 bin 11 dolar oldu.



Sektör My.'23 Oca.-My. '23

Çelik 333,37 1.132,80

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 3.368,86 20.860,63

Demir ve Demir Dışı Metaller 336,42 1.635,89

Deri ve Deri Mamulleri - 6,02

Diğer Sanayi Ürünleri - 21,87

Elektrik ve Elektronik 69,77 547,19

Fındık ve Mamulleri - 1,72

Halı 1.481,89 7.705,15

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.641,10 10.358,60

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar M. 405,72 2.324,35

İklimlendirme Sanayii 739,39 5.037,43

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.519,23 13.710,82

Kuru Meyve ve Mamulleri 67,63 274,59

Madencilik Ürünleri 6.192,31 28.821,34

Makine ve Aksamları 2.527,49 4.209,93

Meyve Sebze Mamulleri 1.945,64 5.975,58

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.750,89 13.599,25

Mücevher 13,05 126,20

Otomotiv Endüstrisi 4,72 72,12

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.357,81 3.331,16

Süs Bitkileri ve Mamulleri 219,41 1.680,86

Tekstil ve Hammaddeleri 2.158,64 8.373,11

Yaş Meyve ve Sebze 7.918,27 33.783,61



TOPLAM 35.071,60 163.700,26