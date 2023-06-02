Rusya ile ticaret sürekli yükseliyor

Ukrayna ile ticaret bitme noktasında

ABD en yüksek ihracat yapılan ülke oldu



Isparta 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Rusya’ya 2,4 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. 1 Ocak- 31 Mayıs 2023 arasındaki toplam değer ise 10,2 milyon dolara erişti.

Ukrayna ile dış ticaret ise bitme noktasına geldi. Savaş öncesi Ukrayna’ya Isparta’nın ihracatı ortalama 150 milyon dolar idi. Şu ân ise bu değer 68 bin dolara kadar düşü.

Isparta Mayıs’ta en yüksek ihracatı 5,5 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yaptı.

Isparta’nın Almanya’ya ihracatı ise 2 milyon dolar değerine ulaştı.

Birleşik Krallık’a 1,1; İspanya’ya ise 1,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Isparta’nın Kanada’ya ihracatı Mayıs 2023’te 1,2 milyon dolara yükseldi.



Ülke My.'23 Oca.-My.'23



ABD 5.599,34 24.443,58

ALMANYA 2.009,34 6.098,19

ANTALYA SERBEST B. 988,48 5.220,68

AZERBAYCAN 532,74 2.052,54

BİRLEŞİK KRALLIK 1.161,19 5.078,43

ÇİN 2.867,95 11.528,02

FRANSA 281,35 7.080,47

İSPANYA 1.671,13 10.859,89

İSRAİL 279,48 1.764,48

İSVEÇ 249,49 1.306,46

KANADA 1.262,33 3.104,49

RUSYA FEDERASYONU 2.469,68 10.254,43

SUUDİ ARABİSTAN 363,12 2.040,68

UKRAYNA 68,53 506,37

YUNANİSTAN 102,64 652,93



Toplam 35.071,60 163.700,26



