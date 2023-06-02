İşadamı Mustafa Erdoğan tarafından yaptırılan Cennet Erdoğan Bilim ve Sanat Merkezi'nin temel atma töreni, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde gerçekleşti. Törene, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve diğer ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Temeli atılan merkez, Eğirdir Milli Eğitim Müdürlüğü yanında yapılacak ve 3 katlı olacak. Toplamda 2500 metrekarelik bir alana sahip olacak olan merkezde, 24 etkinlik alanı, 12 atölye, 7 derslik ve çatı katında gözlem kulesi atölyesi bulunacak.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İşadamı Mustafa Erdoğan'ın oğlu Mehmet Erdoğan yaptığı konuşmada, ailesinin eğitime her zaman destek olduğunu vurgulayarak merkezin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün teşekkür konuşmalarının ardından Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, eğitimin önemine vurgu yaparak gelişmiş bir ülke olmanın eğitimle mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, Eğirdir'de hayırsever insanların varlığından bahsederek Erdoğan ailesine teşekkür etti ve merkezin annenin adını yaşatacağına dikkat çekti.