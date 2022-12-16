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Doğalgaz geldi, altyapı sorunları çözüldü

Doğalgaz geldi, altyapı sorunları çözüldü
TÜRKİYE
G.Tarihi: 15.12.2022 18:29
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Doğalgaz geldi, altyapı sorunları çözüldü
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Mahallesi Küme Evler bölgesinin ardından Fatih Mahallesindeki 24 bina ve 40 konutun bulunduğu Küme Evler bölgesini de doğalgazla buluşturdu. Bölgenin kanalizasyon ve içme suyu hattı problemi de çözülürken, doğalgaz ve altyapı için kazı çalışması yapılan sokaklara kilit parke taşı döşeniyor.
 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirde vatandaşların belediye hizmetlerine erişiminde yaşadığı sorunlar tek tek çözülüyor. Bu sorunların birisi de 1978’li yıllara dayanan Fatih Mahallesi Küme Evler de yaşanıyordu. Bu bölgede bulunan 24 bina ve 40 konut uzun yıllardır kanalizasyon ve içme suyu hattında problemler yaşıyordu. Bu problemlerin yanında bölgenin en büyük sorunu bugün köylere dahi ulaşan doğalgazı kullanamıyor olmalarıydı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ekim ayında ekibiyle birlikte Küme Evlere giderek vatandaşların yaşadığı problemleri tek tek dinledi. Başkan Başdeğirmen, ziyareti sırasında 1 Kasım itibariyle bölgedeki evlerin doğalgazı kullanabileceklerini belirtmiş, kanalizasyon, içme suyu hattı probleminin çözüme kavuşturulacağını, çocuk oyun alanı kurulacağını ve yolların kilit parke taşıyla kaplanacağı sözünü vermişti. Fatih Mahallesi Küme Evler, 1 Kasım itibariyle doğalgaz kullanmaya başladı, bölgenin kanalizasyon problemi çözüldü, içme suyu hattı yenilendi. Bölgedeki yollarda kilit parke döşeme çalışmaları devam ederken, çocuk oyun alanı da önümüzdeki hafta belirlenen alana kurulacak.
Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar ve bölgede yaşayan vatandaşlar, doğalgaza kavuşmaları ve diğer problemlerinin giderilmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Ekim ayında Küme Evlerde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldiğini ve yaşadıkları problemleri yerinde dinlediğini aktaran Muhtar Osman Başpınar, “Başkanımıza Küme Evlerde altyapının eksik olduğunu, içme suyu, kanalizasyon problemlerini aktarmıştık. En büyük sorunun da doğalgazda yaşandığını da belirtmiştik. Vatandaşlarımız bu yüzden çok büyük sorun yaşıyordu. Başkanımız 1 ay içerisinde doğalgazın geleceğini ve diğer problemlerin giderileceğini söylemişti. Başkanımızın dediği gibi doğalgazımız tüm evlerimizde yanmaya başladı. Şuanda kilit parke döşeniyor. Kanalizasyon hattı problemi çözüldü, içme suyu hattı yenilendi. Önümüzdeki hafta çocuk oyun parkı yapılacak. Mahalle halkımız yapılan hizmetten çok memnun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Mahalle sakinlerinden Nuri Öztürk, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerini ziyaretinde doğalgaz ve altyapı sorununun çözümü noktasında vermiş olduğu tüm sözleri yerine getirdiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Öztürk, “Doğalgaz çok güzel bir şey. Kir yok, zahmeti yok. Doğalgaz büyük bir nimet” şeklinde konuştu.
Fatime Sesli de doğalgaz ve altyapı sorununun çözülmesinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, “Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Doğalgaz gerçekten güzel bir şey. İsteklerimiz yerine geldi. Çocuğum olduğu için park da istemiştim. O da yerine geldi. Doğalgaz hasretimiz vardı ona da Allah’a şükür başkanımızın sayesinde kavuştuk. Başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ileten Alaaddin Özdemir ise “Rahmetli Hasan Balaman döneminde buraya kanalizasyon döşenmiş, içme suyu için yardımcı olmuştu. Şükrü Başkanımız da doğalgazı getirdi, diğer problemleri çözdü. Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.
Osman Şenol da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ‘1 ay içerisinde doğalgazı yakacaksınız’ şeklinde bir söz verdiğini ve bu sözü yerine getirdiğini dile getirdi. Şenol, “1 ay içerisinde doğalgazımızı yaktık. Altyapımızı değiştirdi, suyumuzu getirdi. Verdikleri sözleri yerine getirdiler. Başkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Verdiği hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Doğalgazımızı yakıyoruz. Çok güzel bir hizmetmiş. Şimdiye kadar kömür kokusundan, isten mahvolmuştuk. Şimdi rahat ediyoruz” görüşlerinde bulundu.
Doğalgaz hizmetinin gelmesi ve altyapının yapılmasından dolayı teşekkür eden Hülya Aydemir, “Doğalgazımızı yakıyoruz. Evlerimiz sıcacık olduğu için içeriden dışarıya çıkasımız gelmiyor. Çok memnunuz. Allah razı olsun” dedi.
 
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