Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Kaymakam Adem Çelik Başkanlığında Yapıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ara verilen yüz yüze eğitimin 2021-2022 akademik yılıyla birlikte yeniden başlayacak olması hasebiyle İçişleri Bakanlığımızın 22.09.2021 tarih ve 15276 sayılı yazısı doğrultusunda ilgili kurum/kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin artırılarak, üniversitelerde eğitim-öğretimin güvenli ortamda sürdürülmesinin devamı ve gerek duyulan ilave güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla Üniversitede Güvenlik Tedbirleri Toplantısı, bugün Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Kaymakam Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, ISUBÜ Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Gök ve ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda, Üniversite ile bunlara bağlı yükseköğretim kurumlarında, öğrenci yurtlarında ve çevresinde meydana gelebilecek olaylara karşı; gerekli güvenlik analizinin yapılarak tedbirlerinin alınması, muhtemel müdahale planlamasının yapılması, üniversitede güvenlik irtibat personeli belirlenmesi, barınma problemi olan öğrencilerin tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliğinin yapılması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi, toplu taşıma araç sayısının artırılması gibi birçok konunun ele alındığı toplantı, katılanların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.



Eğirdir Kaymakamlığı









