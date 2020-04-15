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''Sunny side up'' neden meşhur oldu? kızarmış yumurta...

Sunny side up nedir? Sunny side up nasıl pişirilir? Sunny side up neden meşhur oldu?

''Sunny side up'' neden meşhur oldu? kızarmış yumurta...
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
 Dünyaca ünlü YouTube fenomeni Duygu Özaslan çektiği bir video ile adeta gündemi alt üst etti. Mutfakta kendisine kahvaltı hazırlarken "Sunny side up pişiriyorum Türkçesi neydi?" deyince adeta sosyal medyanın diline düştü. Peki Sunny side up nedir? Sunny side up nasıl yapılır? İşte merak edilen sorunun cevabı:
Duygu Özaslan sunny side up videosu ile gündem konusu oldu. Duygu Özaslan çektiği Youtube videolarıyla adeta şimdilerde gündemi belirleyen isimler arasında. Son zamanlarda Instagram üzerinden de oldukça popüler bir hayran kitlesine sahip olan Duygu Özaslan, evinin mutfağında çektiği sahanda yumurta videosuyla yeniden gündeme geldi. Duygu Özaslan “Sunny side up'ın Türkçesi neydi” ifadesi takipçileri tarafından oldukça tartışıldı. Söz konusu videodan sonra Özaslan’ın takipçileri sunny side up ne demek? Sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. 

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SUNNY SİDE UP NEDEN MEŞHUR OLDU? SUNNY SİDE UP NE DEMEK?
Yumurta pişirmek için ocağın başına geçtikten sonra "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" diye soran Duygu Özaslan, sosyal medyada tartışmaların odağında yer alıyor. “Sunny side up” ise Türkçede yumurta sarısının yukarı bakacak şekilde kızartılması anlamına geliyor. Günlük hayatta kullandığımız tabirlerden bir nevi sahanda yumurtaya da denk geliyor denebilir. Diğer bir anlamı ise; Kızarmış yumurta, kabuklarından çıkarılan ve genellikle yumurta sarısını kırmadan bir tavaya yerleştirilen ve minimum eşlik ile kızartılan bir veya daha fazla yumurtadan yapılmış pişmiş bir yemektir. 

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