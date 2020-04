SUNNY SİDE UP NEDEN MEŞHUR OLDU? SUNNY SİDE UP NE DEMEK?

Dünyaca ünlü YouTube fenomeni Duygu Özaslan çektiği bir video ile adeta gündemi alt üst etti. Mutfakta kendisine kahvaltı hazırlarken "Sunny side up pişiriyorum Türkçesi neydi?" deyince adeta sosyal medyanın diline düştü. Peki Sunny side up nedir? Sunny side up nasıl yapılır? İşte merak edilen sorunun cevabı:Duygu Özaslan sunny side up videosu ile gündem konusu oldu. Duygu Özaslan çektiği Youtube videolarıyla adeta şimdilerde gündemi belirleyen isimler arasında. Son zamanlarda Instagram üzerinden de oldukça popüler bir hayran kitlesine sahip olan Duygu Özaslan, evinin mutfağında çektiği sahanda yumurta videosuyla yeniden gündeme geldi. Duygu Özaslanifadesi takipçileri tarafından oldukça tartışıldı. Söz konusu videodan sonra Özaslan’ın takipçileri sunny side up ne demek? Sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırmaya başladı.Yumurta pişirmek için ocağın başına geçtikten sonra "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" diye soran Duygu Özaslan, sosyal medyada tartışmaların odağında yer alıyor.Günlük hayatta kullandığımız tabirlerden bir nevi sahanda yumurtaya da denk geliyor denebilir. Diğer bir anlamı ise; Kızarmış yumurta, kabuklarından çıkarılan ve genellikle yumurta sarısını kırmadan bir tavaya yerleştirilen ve minimum eşlik ile kızartılan bir veya daha fazla yumurtadan yapılmış pişmiş bir yemek tir.