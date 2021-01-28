

Sofralar yeni cheddar lezzetleriyle zenginleşiyor

www.presidentpeynir.com.tr

www.akgida.com.tr

Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri işletmesi olan Ak Gıda’nın yüksek kalite standartlarında üreterek Türkiye pazarına sunduğu gouda, cheddar, kaşar peynirleri ve kremadan oluşan Président ailesi, portföye katılan yeni peynir çeşitleri ile genişliyor. Özellikle tüketicilerin büyük beğenisini kazanan cheddar peyniri, şimdi de Président Red Cheddar, Président Cheddarlı Krem Peynir ve Président Cheddarlı Üçgen Peynir çeşitleriyle sofralara lezzet katıyor.Président ailesine yeni katılan üyelerden Red Cheddar yoğun aromatik tadıyla günün her saatinde keyifle tüketilebilen bir atıştırmalık olarak hayata lezzet katıyor. En az 6 ay olgunlaştırılmış Cheddar peyniri içeriği sayesinde benzersiz lezzete sahip olan Président Cheddarlı Krem Peynir ise yumuşacık ve kolay sürülebilen kıvamıyla sofraları lezzetlendiriyor. Aynı aileden krem peynir gibi aromatik ve yumuşak bir lezzet sunan Président Cheddarlı Üçgen Peynir pratik formuyla sadece kahvaltılarda değil, ara öğünlerde de kolayca tüketilebiliyor.Président ürünlerinin kısa sürede Türkiye’deki tüketicilerin vazgeçilmezleri arasına girdiğini ifade eden Ak Gıda Pazarlama Direktörü Selin Dora Falay, “Raflarda yerini alan yeni Président ürünlerimiz Red Cheddar, Cheddarlı Krem Peynir ve Cheddarlı Üçgen Peynir ile Avrupalı lezzetleri erişilebilir fiyatlarla Türkiye’deki sofralara taşıyoruz. Yoğun aromatik lezzet arayanlar için, en az 9 ay olgunlaştırılan yeni ürünümüz Président Red Cheddar’ı mükemmel bir atıştırmalık seçeneği olarak sunuyoruz” dedi. Falay, tüketicilerden gelen talep doğrultusunda Président ailesinin ürün çeşitliliğini daha da zenginleştirmek için Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.1933 yılında Andre Besnier tarafından, Fransa’nın Laval kasabasında kurulan ve dünyanın öncü peynir üreticilerinden olan Président, Groupe Lactalis bünyesinde faaliyet gösteriyor. Président ürünleri dünya genelinde 100 ülkede üretiliyor ve 160’dan fazla ülkede satışa sunuluyor. 85 yılı aşkın ustalık ve gelenek, Président ürünlerinde buluşuyor.1996 yılında kurulan Ak Gıda, 6 üretim tesisi ve günlük 5 bin ton süt işleme kapasitesiyle, süt ve süt ürünleri sektörünün en büyük işletmesi konumundadır. Ak Gıda’nın UHT süt, yoğurt, beyaz ve kaşar peyniri üretimleri ile başlayan yolculuğu, bugün süzme peynirden kaymaklı tava yoğurtlara, sütlü tatlılardan kefire kadar uzanan 326 ürün çeşidiyle devam etmektedir.