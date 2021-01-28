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Sirke İle Mutluluk Savaşını Kazanın!

Sirkelerin Gücü Adına...

Sirke İle Mutluluk Savaşını Kazanın!
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
Sirke İle Mutluluk Savaşını Kazanın!
 
Enerji Tıbbı Uzmanı Emine Baran bağırsak sağlığının ruh ve beden sağlığı üzerinde etkisi konusunda uyarıyor. Sağlıklı bağırsak florası için günlük sirke tüketimini alışkanlık hale getirmemiz gerektiğini aktaran Baran, “Besinler gibi duygularımızın da işlenip sindirilip dönüştüğü alan bağırsaklarımız, bedenimizin sigorta sistemidir. Sağlıklı bir bağırsak  güçlü bağışıklık sağladığı gibi , bizim kim olduğumuza da karar verir” diyor.
 
Bedende seratonin hormonunun en fazla salgılandığı yer bağırsaklarımız. Bir anlamda sağlıklı ve iyi işleyen bağırsaklar mutluluk kaynağı olurken, işlevi bozulmuş bir bağırsakta depresif ruh haline yol açabilir. İçimizdeki iyi ve kötünün kavgası bağırsaklarımızdaki iyi veya kötü huylu bakterileri beslememizle şekillenmektedir.
 
İşlenmiş gıda endüstriyel ürünler koruyucu maddeler, tutkal görevi yapan glüten, aşırı şeker bağırsak yapısını bozar kötü bakterileri besler. Doğal beslenme düzeni, bol su ve mucizevi sirke gibi fermente gıdalar ise bağırsaklarımızdaki iyi bakterileri besleyecektir.
 
Tarihte savaşlarda antiseptik, kıtlıklarda gıda, soyluların güzellik unsuru ve hekimlerin ilaç terkibi olarak kullandığı sirke mucizesinin, günümüzde kullanım alanları da çeşitlendi. Enginar Geçmişten bugüne bilinen faydaları ile enginar sirkesi karaciğer, gilaburu sirkesi safra ve safra kanalı, böğürtlen kuşburnu gibi sirkelerin solunum yolu, tonsilit, ağız yaraları, diş eti çekilmeleri, alıç sirkesi ise kalp damar rahatsızlıklarında çok etkilidir. Bunların yanısıra limonun eklem ve Kas ağrıları, elma ve üzüm sirkesinin metabolizma hızlandırıp kilo vermeyi destekleyen ve sinir sistemi, kan kalitesi üzerinde etkileri bulunmaktadır.
 
Günlük sirke tüketiminin önemini vurgulayan Baran, sirke alırken doğal yöntemlerde yapılmış olmasına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Baran “Endüstriyel sirkeler, 24 saate sirke özelliği verilen, bir de içinde koruyucu bulunan sistemde üretilmekte. Bu durumda  uzun kullanımda faydadan ziyade hasara sebep olabilir. Gerçek bir sirkenin son kullanım tarihi olmaz ve içimde koruyucu bulunmaz” dedi.
 
Enerji Tıbbı Uzmanı Emine Baran’ın
Bağırsak sağlığı ve sirkenin önemini aktardığı video linki eklidir
 

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