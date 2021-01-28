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İzocam, hem su sayaçları ve su borularını donmaktan koruyor hem de tasarruf sağlıyor

İzocam, hem su sayaçları ve su borularını donmaktan koruyor hem de tasarruf sağlıyor
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
İzocam, hem su sayaçları ve su borularını donmaktan koruyor hem de tasarruf sağlıyor
 
Soğuk kış aylarında sıklıkla meydana gelen su sayacı ve su borusu patlamalarını önlemek için boru ve sayaçlarda yalıtım yapılması büyük önem taşıyor. Tesisatlara uygulanan yalıtım, donma sonucunda oluşacak hasarları engellemenin yanı sıra enerjide yüzde 50’yi aşan oranda tasarruf sağlıyor.  
 
 
Kış aylarında hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte sıkça yaşanan donma kaynaklı boru ve su sayacı patlamaları her yıl yüzlerce su sayacının bozulmasına neden olurken patlayan su boruları da hasara ve su kayıplarına neden oluyor. Açıkta olan su boruları ve sayaçlar donuyor, borular hasar görüyor ve sayaçlar patlıyor.  
 
İzocam su borularının ve sayaçların yalıtılması ile donma sonucu patlamaların önüne geçilebileceği konusunda herkesi uyarıyor. Boru çapı, dış ortam sıcaklığı ve yalıtım kalınlığı boru ve sayaçlar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Yalıtım kalınlığı arttıkça, donmaya karşı direnç de artıyor ve hareketsiz suyun donma süresi uzuyor.
 
Kolay uygulanabilen, İzocam Vana Ceketi su sayaçlarının patlamasını önlüyor. Vanalar için özel üretilen, dış yüzeyi silikonlu cam kumaşı kaplı özel yalıtım ceketi, kapalı ya da açık ortamlardaki DIN, ANSI, API standartlarında üretilmiş bütün vana (pistonlu, küresel, kelebek vana vb.) ve pislik tutucuların ısı yalıtımında çözüm sunuyor ve donmayı engelliyor.
 
İçinde hareketsiz suyun donduğu her türlü tesisat elemanında yaşanabilecek bu soruna çözüm getirmek ise İzocam Peflex Boru ile kolaylıkla mümkün. Kaplamasız veya alüminyum folyo kaplı, polietilenden imal edilen İzocam Peflex Boru, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında çözüm sağlıyor.
 
Tesisat yalıtımı enerjide yüzde 50’yi aşan oranda tasarruf sağlıyor
 
Türkiye’de yalıtım sektörünün öncüsü İzocam, binalardaki ısıtma ve soğutma tesisatlarının yalıtılmasının, istenen sıcaklığa ve konfor şartlarına hızlı ulaşılmasınının yanında sıcaklığın uzun süre korunmasını mümkün kılarak enerjide yüzde 50’yi aşan oranda tasarruf sağladığını da vurguluyor. 
 
Tesisat yalıtımı yapılmış olan binalarda, örneğin kış aylarında yanan kalorifer kazanından binaya dağılan borulardaki sıcak su, dairelere ulaşana kadar sıcaklığını ve dolayısıyla enerjisini koruyor. Aksi durumda ise, daireye ulaşana kadar borulardaki sıcaklık düşüyor, daire geç ısınıyor ve dönüş borusundaki su daha fazla soğuduğu için kazanın bunu tekrar ısıtması için daha fazla yakıt (enerji) harcaması gerekiyor. Borulardaki sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi de kazanın verimliliğini düşürüyor. Borulardan geçen su sıcaklığının korunması ise ancak yalıtım sayesinde sağlanıyor. Sıcak su tesisatında ve iç ortam kullanımlarında camyününden imal edilen İzocam Prefabrik Camyünü Boru ile istenilen enerji verimliliğine erişme imkanı sağlanıyor. İzocam Camyünü Şilte ve levhaları da benzer şekilde kazan ve boruların ısı kaybetmesine karşı önlem alınmasında yardımcı oluyor.
 
Daha fazla bilgi için: Doret Habib (D’oret İletişim) - d.habib@doretiletisim.com
 
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