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Şişli Belediyesi 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, ihtiyaç sahibi olan ve öncelikle yalnız yaşayan yaşlılar için kesintisiz hizmet sunmaya başladı.Belediye, bu anlamda Şişli Kaymakamlığı koordinasyonunda kurulan, Şişli Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi ile yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde 65 yaş üzeri veya kronik rahatsızlığı olup evden çıkmaları kısıtlanan komşuların ihtiyaçlarını karşılıyor.Büyük bir dayanışma ruhuyla hareket eden Şişli Belediyesi,arayan 65 yaş üzeri Şişli sakinlerine; hasta nakil, banka ve mali işlemler, sıcak yemek, erzak yardımı, dezenfekte- ilaçlama, evcil hayvanları gezdirme-bakım, alışveriş, ilaç ve ulaşım hizmetlerini kesintisiz vermeye başladı.Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin konu hakkında şu bilgileri verdi:“Bütün dünyayı etkisi altına alan bu virüse karşı biz de gerekli önlemleri alıyoruz. Belediye ekiplerimiz, 7 gün 24 saat komşularımız için çalışıyor. Öncelikle, komşularımızın evlerinde kalmalarını ve mecbur olarak dışarı çıktıklarında ise sosyal mesafeyi korumalarını istiyoruz. Hep beraber alacağımız önlemlerle, bu günleri aşacağımıza yürekten inanıyorum. Sağlıklı günlerde komşularımızla yeninden kucaklaşacağız"Şişli Belediyesi ayrıca Halk Ekmek işbirliği ile her hafta 35 bin Akdeniz Ekmeği’ni komşuları ile paylaşacak. Bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmayan, onların tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını da gideren Şişli Belediyesi, takipçilerine sosyal medyadan Corona Virüs ile ilgili bilgilendirme içerikleri yayınlamaya da devam ediyor. Bu hizmetlere ek olarak Şişli Belediyesi’nin dezenfekte ekibi, ilçe sınırları içerisindeki tüm bina, otobüs durakları ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor.Okhan Şentürk / ActaVerba İletişim / 0532 696 69 53Şişli Belediyesi Medya Müdürlüğü / Ece Özden / 0212 708 81 71