TEK AMACIMIZ İSTİHDAMI VE ÇALIŞANLARIMIZI KORUMAKTIR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, COVİD 19 virüs salgınından dolayı iş dünyasının, istihdamın ve çalışanların korunması amacıyla bir açıklama yayımladı. Davut Çetin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;“Odalar ve Borsalar olarak bu zor dönemde üyelerimizin ve çalışanlarımızın ekonomik sıkıntılarını azaltmak için Hükümet ve bankalar nezdinde girişimlerimiz yoğun şekilde devam etmektedir. Ekonomiye destek önlemleri dinamik bir yaklaşımla güncellenmeye ve genişletilmeye başlamıştır. Sektörlerimizden gelen talepler doğrultusunda kredi imkanlarının artırılması ve kısa çalışma ödeneği koşullarının iyileştirilmesi konusunda Hükümet tarafından yeni adımlar atılmıştır.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve KOSGEB’in büyük hissedarlar olarak Bankalarla birlikte ortak olduğu Kredi Garanti Fonu’nun Hazine destekli, kamu bankaları kanalıyla devreye girmiş bulunmaktadır.6 ay ödemesiz, 36 vadeli, yıllık %7.5 maliyetli İşe Devam Kredi paketinde sektör ayrımı yapılmamakta, ancakbulunmaktadır. Yıllık cirosu 25 milyon TL altındaki işletmeler 10 milyon TL’ye kadar, cirosu 25-125 milyon TL arasında olanlar25 milyon TL, daha büyük ciroya sahip işletmeler 100 milyon TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Bu kredi paketinin şirketlerin ayakta kalmasına ve istihdamın korunmasına destek olmasını temenni ediyorum. Kredi desteğinde üyelerimizin karşılaştığı önemli bir sorun geçmişte kredi ödemelerindeki çok küçük aksamaların bile kredi sicilinde engel olarak çıkarılmasıdır. Geçmişteki bir aylık bir ödeme gecikmesi bugünkü krediye engel olmamalıdır.Bilindiği gibi, Coronavirüs salgınından kaynaklanan geçici sorunlar karşısında şirketlerin ayakta kalması istihdamın korunması ve kitlesel işten çıkarmaların önlenmesi için hayati önem taşımaktadır. Şu andaBu konuda vergi ve kredi ertelemeleri ve İşe Devam Kredisi yanında bir başka önemli gelişme kısa çalışma ödeneği koşullarının değiştirilmesidir.Üç aylık ödenek desteğinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6 aya uzatılması da mümkündür.Üyelerimizin, bu desteklerden azami ölçüde yararlanarak istihdamlarını korumalarını ümit ediyoruz. Kuşkusuz, kamu, özel sektör, işveren ve çalışan herkesin dayanışma ruhuyla ortak fedakarlık yapması gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde en çok sıkıntı yaşayan, faaliyetleri durdurulan sektörlere ve işsizlere destek için herkes sorumluluk üstlenmelidir.Zorunlu ve acil destek ihtiyacı olmayan şirketlerimiz dayanışma ve ortak fedakarlık anlayışı içinde davranmalıdır. Bankalarımız ve ilgili kurumlarımız da acil ihtiyaç halindeki sektörlere ve işletmelere karşı duyarlı olmalıdır.Önümüzdeki günlerde yeni destek önlemleri de gündeme gelecektir.. Aidatların ertelenmesi gibi yeni destek önlemlerini de en kısa zamanda üyelerimizle paylaşmayı bekliyoruz.Coronavirüs salgınıyla etkin mücadele ve ekonomiye destek önemleriyle bu zor dönemi en kısa sürede atlatmayı diliyorum.”