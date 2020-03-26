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Dünya devlerinden ortak karar! Milyonlarca maske üretecekler

Dünya devlerinden ortak karar! Milyonlarca maske üretecekler
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Dünya devlerinden ortak karar! Milyonlarca maske üretecekler
Ünlü moda markaları maske bağışlamak ve üretime geçmek için atağa kalktı. Bir çok moda devi üretimlerini koronavirüs ile mücadeleye doğru çeviriyor.

Covid-19 salgını nedeniyle özellikle sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerin başında maske geliyor. Sağlık çalışanları dışında, hastalık belirtisi, bağışıklığı zayıf ve KOAH, astım gibi hastalıkları olanların kullanması önerilen maske stoklarında yaşanan sıkıntıya çözüm bulmak için moda dünyasından destek geldi.
 
The Guardian'ın haberine göre moda devleri Prada, Yves Saint Laurent ve Gucci, merkezlerini maske üretim merkezine dönüştürme kararı aldı. 
AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
 
İtalyan moda evi Prada, 6 Nisan'a kadar 110 bin maske üreteceğini açıkladı. 1921’de İtalya’da kurulan moda evi Gucci’nin 1 milyonu aşkın maske üreterek ‘seferberliğe’ katılacağını açıklamasının ardından ünlü Fransız marka Yves Saint Laurent ve merkezi İspanya’daki Balenciaga’dan da ‘taahhüt’ geldi.
Dior, Fendi, Louis Vuitton ve Givenchy’yi bünyesinde barındıran LVMH geçen hafta Çinli bir üreticiyle anlaştı ve Fransız yetkililere 40 milyon maske sözü verdi.
Geçen hafta, İspanyolların sahibi Zara , zaten 10.000 maske bağışladığını ve bu hafta sonuna kadar 300.000 kişinin gönderileceğini söyledi. Hafta sonu boyunca İsveç’in dünyaca ünlü hazır giyim firması H&M Group, tedarik zincirini hastaneler ve sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretmek üzere yeniden bir plan düzenleyeceğini söyledi. Mango ise İspanya’daki hastanelere 2 milyon maske bağışlayacağını açıkladı.
 
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