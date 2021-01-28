Yüksek kalite standartlarında ilaç üreterek gerek Türkiye gerekse dünyadaki hastalara umut olmak için 2010 yılında kurulan Pharmactive İlaç, örnek bir projeye imza atıyor. Pharmactive İlaç, “Duman Yok, İzin Var” projesini hayata geçirerek sigara kullanmayan çalışanlarının yıllık izinlerine 2 gün idari izin ekliyor.“Duman Yok, İzin Var Projesi” kapsamında, Pharmactive, bünyesinde çalışan yaklaşık 900 personelinden sigara içmeyen ve sigarayı bırakacaklara yıllık 2 gün ek izin verecek. Proje, 2021 yılı itibariyle fabrika, merkez ve saha olmak üzere tüm lokasyonlardaki çalışan gruplar için uygulamaya konuldu. Çalışanlar, yöneticileri ile koordineli olarak istedikleri zaman 2 günlük ek idari izinlerini kullanabilecekler.Pharmactive İnsan Kaynakları Müdürü Filiz Kaner, Abdulrezzak Sancak’ın öncülüğünde “Ne Mutlu Bir Derde Derman Olana” anlayışıyla 2010 yılında kurulan Pharmactive İlaç’ın sektörün genç, dinamik ve geleceği şekillendirecek firmaları arasında yer aldığına dikkati çekti.Yıllık ek 2 gün idari izin verilmesi kararının şirketin yönetim kurulunda alındığını belirten Filiz Kaner, “Duman Yok İzin Var” isimli projeyi 2021 yılıyla birlikte hayata geçirdiklerini anlattı. Kaner, “Uygulamadan herhangi bir ayrım gözetmeksizin ülke genelindeki yaklaşık900 personelimizin tümü faydalanabilecek. Projemiz, ‘sigara başta olmak üzere, elektronik sigara, tütün ve tütün mamullerinin ve benzerlerinin kullanılmaması’ olarak sınırlandırıldı. Sigara içmeyenler, 2021 yılı itibariyle yıllık izinlerini hak ettikleri tarihte, 2 gün ek idari izinlerini de kullanma hakkı kazanacaklar” dedi.Filiz Kaner, “İnsan sağlığı için çalışan bir şirket olarak, çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Uygulama esaslarını çalışanlarımızla paylaştık. Çalışanlarla karşılıklı güven ortamında projeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. 2021 yılının tüm dünya için sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.