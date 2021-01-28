gozumundegeri.com

www.gozumundegeri.com

Türkiye’de göz sağlığı farkındalığını artırmayı sosyal sorumluluk anlayışının merkezine koyan Seiko Optik, Türkiye’nin en kapsamlı göz sağlığı bloğu’u hayata geçirdi.Göz sağlığı konusunda derin bir kaynak niteliğinde hayata geçirilen blog, Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Opr. Dr. Özgür Gözpınar moderatörlüğünde, yenilikçi ve interaktif bir yaklaşımla oluşturuldu. Nitelikli ve her geçen gün yenilenen geniş bilgi içeriğinin yanı sıra Türkiye’de göz ve göze dair gelişme ve çözümler, bilgilendirici makaleler ve en çok merak edilen göz problemlerini konu eden videolar yer alıyor.Güncel bilgi akşının sağlanacağıkapsamlı arama bölümü ile kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Türkiye’de göz sağlığıyla ilgili dijital kaynakların yetersizliği iç görüsünden yola çıkarak oluşturulan blog, içerikleriyle göz problemlerinin sadece görme bozukluğundan ibaret olmadığını da ortaya koyuyor.