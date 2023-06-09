ISPARTA KEÇİBORLU KILIÇ 1. ve 2. KISIM YAS SULAMA ŞEBEKESİ VE KEÇİBORLU SENİR 3. Ve 4. KISIM YAS SULAMASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Isparta ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.