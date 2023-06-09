ISPARTA KEÇİBORLU KILIÇ 1. ve 2. KISIM YAS SULAMA ŞEBEKESİ VE KEÇİBORLU SENİR 3. Ve 4. KISIM YAS SULAMASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.
Isparta ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.
Isparta İlinde 10 bin 880 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; Keçiborlu Kılıç 1. Ve 2. Kısım YAS Sulama Şebekesi ve Keçiborlu Senir 3. Ve 4. Kısım YAS Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Isparta ilinde bulunan 10 bin 880 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2023 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 19 Milyon 500 Bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır. ‘ dedi.
Isparta Keçiborlu Kılıç 1. Ve 2. Kısım YAS Sulama şebekesi ve Keçiborlu Senir 3. Ve 4. Kısım YAS Sulaması işi kapsamında,
Senir’de 3.440 da 9 adet kuyunun 7 adedi tamamlandı 2.500 da alan sulamaya açıldı, toplamda 31.900 m. HDPE boru ve 138 adet sanat yapısının 26.000 m. HDPE boru ve 97 adet sanat yapısı tamamlandı. Kılıç’ta 7.440 da alan 9 adet kuyunun 6 adedi tamamlanarak 5.500 da alan sulamaya açıldı 57.100 m HDPE boru ve 382 sanat yapısının 42.000 m. HDPE boru ve 105 adet sanat yapısı tamamlanmıştır. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının ve kuyu bağlantılarının tamamlanması ile birlikte işin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.