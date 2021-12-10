Senirkent Belediyesi’nin Kıbrıs Mahallesinde tahsis ettiği arsa üzerine yapılacak olan Yeni Emniyet Müdürlüğü ve Yeni Jandarma Komutanlığı binalarının projeleri İçişleri Bakanlığı tarafından özel bir firmaya hazırlatılmaya başlandı.Bakanlık 2022 yılı yatırım planına dâhil edilen Senirkent Emniyet Müdürlüğü ve Senirkent Jandarma Komutanlığı binalarının inşaat ihalesini yaparak çalışmalara başlayacak.Başkan Kadir HEYBELİ ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Sayın Orhan ÇEVİK ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkan Vekili Sayın A. Nehar POÇAN proje alanını yerinde inceledi.Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ, Senirkent Emniyet Müdürlüğü ve Senirkent Jandarma Komutanlığı’na yeni ve modern bir bina kazandırmak için uzun zamandır çalışıyoruz. Projeler, bu noktada İçişleri Bakanlığımızın 2022 yatırım planlamasına dâhil edilmiştir. Projelerin hazırlanmasının ardından yeni Emniyet Müdürlüğü ve Yeni Jandarma Komutanlığı binalarımızın yapımına da başlanmış olacaktır.Bu meyanda bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ a, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’ ya , Isparta Milletvekilimiz Sayın Recep ÖZEL’ e, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Hemşerimiz Tahir ALAN’ a, ve Tüm emeği geçen herkese teşekkür ederiz. dedi.