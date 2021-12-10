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İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRÜ TUFAN UYSAL EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN KONUĞU OLDU

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İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRÜ TUFAN UYSAL EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN KONUĞU OLDU
TÜRKİYE
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EĞİRDİR'İN DAMADI İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ
MÜDÜRÜ TUFAN UYSAL EĞİRDİR BELEDİYE
MECLİSİ'NİN KONUĞU OLDU.
 
Eğirdir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı birleşimleri yine her ay olduğu gibi bu ayda dolu dolu geçmeye devam ediyor.
Dünkü birleşimde Eğirdir Belediye Meclisi'nin misafiri olan ve 'Eğirdir'in damadıyım Eyüp Kapal'ın damadıyım, öncelikle bunu belirteyim ki belki faydası olur diyerek, sözlerine başlayan İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Tufan Uysal, 'Ama damat olmadan önce  Veli Başkanımızla İl Genel Meclisi Üyeliği döneminden tanışıklığımız var. 18 yıl Özel İdare Müdürlüğünde çeşitli görevler ve  Genel Sekreterlik görevlerinde bulundum. Bu duyguları hissederek söylüyorum, Veli Başkanımızla görev yaptığımız sürede, Veli Başkanın gerek bu konuları takip etmesi, gerekse projeciliği yönünden değerli çalışmalara imza attığımızı düşünüyorum. Sayın Başkanım bizi davet ettiğinde  Sanayi ve  Teknoloji Müdürlüğü olarak neler yapıyoruz bunları anlatalım dedik. Eğirdir Belediyesine ne gibi katkılar sağlayabiliriz, ne gibi destekler sağlayabiliriz bunlarla ilgili biraz vaktinizi alacağız. Ev sahipliğiniz için başta Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum.' dedi.
Kurumun yapısı ve  işleyişi ile ilgili tanıtım yapan UYSAL sözlerine şu şekilde devam etti; 'Müdürlüğümüz; Haksız rekabeti önlemeye ve kullanıcıları korumaya yönelik olarak güvenli ürün arzını ve dolaşımını sağlamak, Sanayi ve Teknoloji           İşbirliği Kurulu (SANTEK) ile ilin Sanayisine ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek, Üniversite – Sanayi işbirliğini geliştirmek, başta KOBİ’ler olmak üzere girişimciliğe, yenilikçiliğe ve Ar-Ge çalışmalarını özendirmek, Isparta Sanayisinin teknolojik alt yapısının güçlenmesi ve rekabet gücünün arttırılmasına yardımcı olmak amacıyla, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı doğrultusunda görev yapmaktadır.
Sanayi Sicil Faaliyetleri Kapsamında Yapılan İşler;
17/04/1957 tarihli ve 6348 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği, Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait sanayi kuruluşları sanayi siciline kayıt etmek, sanayi sicil belgesi düzenlemek, işletmelerin bir önceki yılla ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini almak, veri girişini sağlamak ve denetimler yapmak, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanması işlemlerini yapmak sanayi sicil işlemleri ile ilgili Bakanlığa bilgi vermek il müdürlüğümüz sorumluluğundadır.
Ayrıca Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu iş gücü ve eğitim ihtiyacını nitelik ve nicelik olarak belirleyerek İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumuna iletmek ve kurulun Bakanlığın görev alnıyla ilgili faaliyetleri hakkında Genel Müdürlüğü bilgilendirmek Organize sanayi bölgeleri, endüstri  bölgeleri, sanayi  siteleri ve diğer sanayi işletmeleri ile ilgili olarak bu Yönetmelikle İl Müdürlüğüne verilen görevleri yürütmek il müdürlüğümüz sorumluluğundadır.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi ( PGD ) Kapsamında Yapılan İşler
Ülkemizde gerek yurtiçine üretilen malların güvenli hale getirilmesinde, gerekse ithal güvensiz ürünlerden kullanıcıların korunmasında oynadığı önemli rol nedeniyle PGD faaliyetlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzü arttıran ekonomik bir araç olma işlevi giderek önem kazanmaktadır. Ekonomik bir enstrüman olarak PGD, adil bir piyasa düzeninin oluşturulması, Türk ürünlerinin dünya piyasalarındaki güvenilirliğin arttırılması ve marka imajının güçlendirilmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır.
Bu bilinçle ve 7223 sayılı “  Ürün  Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu “doğrultusunda Müdürlüğümüzün Piyasa Gözetim ve Denetim personeli tarafından gözetim ve denetim faaliyetleri, Asansör denetimi faaliyetleri yapılmaktadır.
Bakanlığımız Alo 130 Ürün Güvenliği İhbar ve Şikayet Hattına şikayetler geldiğinde İl Müdürlüğümüz denetim personellerince gerekli inceleme ve denetimler yapılmaktadır.
Metroloji ve Standardizasyon Faaliyetleri Kapsamında Yapılan İşler;
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve Taşra Teşkilatı Yönetmeliği uyarınca; Yasal metroloji kapsamında ölçü ve ölçü aletlerinin; muayene damgalama işlemleri ile gümrüklerde mevzuata uygunluk kontrollerini yapmak, ölçü ve ölçü aletleri ile hazır ambalajlı mamuller dahil Bakanlığın sorumluluğunda yer alan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin iş ve işlemleri yapmak il müdürlüğümüz sorumluluğundadır.
İl Müdürlüğü yetkisinde bulunan konulara ilişkin belgelendirme faaliyetini yürütmek, bunlarla ilgili denetim yapmak ve gerekli idari yaptırımlar uygulamak, grup merkezi belediye öcüler ve ayar memurları ile ilgili işlemleri yürütmek,  Denetimlerde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması amacıyla ; hazır ambalajlı mamul üreticileri ve yasal metroloji kapsamındaki ölçü aletlerine ilişkin envanter oluşturmak il müdürlüğümüz sorumluğundadır.
Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu ( SANTEK ) ; ilin sanayisine teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla Kurumlar arası işbirliğini arttırmaya yönelik bu Kurullar sanayi odaları, ticaret odaları, kalkınma ajansları, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli olarak gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca söz konusu işbirliği , yetişmiş insan gücü ile sanayinin deneyim ve finansman gücünün sistemli bir şekilde üniversitedeki mevcut bilgi potansiyeli ile bilimsel , teknolojik, ekonomik ve eğitim  etkinlikleri gerçekleştiren bir mekanizmadır.
Coğrafi İşaret İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler;
Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) ildeki faaliyetlerini takip etmek ve talep edilmesi halinde çalışmalarına destek vermek kapsamında il müdürlüğümüz Belediyelere Sivil Toplum Kuruluşlarına, Kamu kurumlarına, Odalara destek vermektedir.' ifadelerini kullandı.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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