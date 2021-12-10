Başdeğirmen: Daha güvenli şehirler oluşturabilmemiz lazım

Isparta Belediyesi, şehrin halihazır planını tamamlamasının ardından kentte 44 mahallede başlattığı 440 noktadaki zemin etüt çalışmasını da bitirdi.

İller Bankası kanalıyla yapılan zemin etüt çalışmalarından elde edilen numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı laboratuvarda analiz yapılıyor. Yine SDÜ ile yapılan çalışmalarla da deprem üretebilecek aktif fayların belirlenmesi amacıyla 6 adet hendek açıldı, fay izlerinin de incelemesi gerçekleştirildi.

Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından İller Bankası Genel Müdürlüğü Mekansal Planlamalar Daire Başkanlığı Jeoloji Teknik Uygulamalar Müdürü Mehmet Mücahit Başkıran ve etüt çalışmalarına eşlik eden yetkililer Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.

İller Bankasının belediyelerin tüm altyapı, üst yapı, imar planı, harita gibi konularda belediyelere teknik ve finansman anlamında destek veren bir kuruluş olduğunu dile getiren Mehmet Mücahit Başkıran, “Belediyelerimizin de ortağı olan bir kuruluş” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in gayret ve ilgisiyle Isparta merkezi için yapılan imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüt işinin tamamlandığını söyleyen İller Bankası Genel Müdürlüğü Mekansal Planlamalar Daire Başkanlığı Jeoloji Teknik Uygulamalar Müdürü Mehmet Mücahit Başkıran, “Çalışmaları arazi anlamında bitirmiş bulunuyoruz” ifadesinde bulundu. Başkıran, “Bu çalışmalar sonucunda çıkan numuneler üzerindeki deneyler laboratuvarlarda devam ediyor. Bunların da tamamlanmasına müteakip firmamız tarafından bir rapor yazılacak. Sonrasında bizim uygun görüşümüz ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayıyla rapor yürürlüğe girmiş olacak. Bu raporla amaçlanan bir alanın yerleşime uygunluğunun değerlendirilmesi. Isparta içerisinde hangi alanlar yerleşime uygun, hangileri bir önlem almadan normal bir şekilde inşaatın yapılabileceği alanlar. Hangi alanlarda hangi önlemler alınarak yerleşime açılabilir bunların belirlendiği alanlar. Yerleşime uygun olmayan alan heyelan olabilir, kaya düşmesi olabilir. Bu tarz sebeplerden yerleşime uygun olmayan alanlar varsa bu alanların sınırları belirlenerek haritalarımıza çizilmiş olacak. Sonrasında bu imar planının olmazsa olmaz bir şartı. İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüt olmadan imar planı yapmak mümkün değil, onaylanması mümkün değil. Sonrasında imar planınızı onaylayabileceksiniz. Bildiğim kadarıyla imar planı çalışmalarınızda devam ediyor. Bu raporun onayından sonra inşallah imar planınızı onaylayıp sonrasında daha modern, daha çağdaş, güvenli bir şehirleşmenin önünü açmış olacağız. Bu kapsamda 440 sondaj çalışması yaptık. 6 adet paliosismolojik çalışmalar kapsamında üniversitedeki hocalarımızın danışmanlığında alanın depremselliğini belirlemeye yönelik hendek çalışmaları yaptık. Aynı şekilde jeofizik mühendisi arkadaşlarla çalışmalar yaptık. Bunların hepsini bir rapor içerisinde bütünleyip sonrasında size teslim etmiş olacağız” görüşlerinde bulundu.

Ekibin yaklaşık 4 aydan buyana Isparta’da çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Zemin etüt çalışmalarının başladığında yapılan iş ile ilgili olarak Isparta kamuoyunu bilgilendirdiklerini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Isparta’nın 440 yerinde zemin etütleri yapıldı. Ayrıca şehrin deprem haritası çıkarılıyor. Şehrimiz deprem bölgeleri arasında. Bizde neler yapmamız gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Göreve gelir gelmez bir baktık ki, genel imar planı 46 yıl önce yapılmış, yeniden bir imar planı yapılması gerektiğine inandık. Tabi yapmadan önce de şehrimizin hangi bölgelerinden hangi yoğunlukta, hangi kata müsaade etmemiz gerektiği bilinciyle çalışmaya başladık. İller Bankamızda müracaatımıza olumlu cevap vererek konuya sahip çıktı. Tamamlanan zemin etüt çalışmaları laboratuvarlarda inceleniyor. Bunun yanında heyelan, sel nereden gelebilir, kaya düşmeleri nereden olabilir bunların da tespitleri yapıldı. Daha güvenli şehirler oluşturabilmemiz lazım. O görev de belediye olarak bizde, sizlerle birlikte işbirliği içerisinde de vatandaşlarımızın yaşanabilirlilik şartlarını daha yukarı çekebilmek ve güvenli bir şehirde yaşayabilmemiz için bu çalışmaları yapmamız gerektiği inancındayız.

Daha önce hali hazırlarımızı tamamlamıştık, şimdi de etüt çalışmalarımızı yaptık, bundan sonrada genel imar revizyon çalışmalarımıza başlayarak şehrimizin güvenli bölgelerini ortaya çıkararak hangi bölgede kaç kat yapı ruhsatı vereceğiz, hangi bölgede yapı yapılamaz şeklini ortaya koyacağız. Bu geç kalınmış ancak bize nasip olan bir çalışmaydı. Şehrimizin altyapısını görev süremiz içerisinde en güzel şekilde hazırlamış olacağız. Yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı Isparta halkımız adına heyetinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

