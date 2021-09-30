EĞİRDİR KAYMAKAMI ADEM ÇELİK VE BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’TEN ÖĞRETMENLERİMLE OKUYORUM PROJESİNE BÜYÜK DESTEK

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4,5,6,7,8. sınıf öğrencilerine ve tüm velilere yönelik olarak sürdürülen “Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi” kapsamında öğrencilere okumaları için önerilen kitapların daha fazla öğrenciye ulaşması amacıyla Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi kitap desteğinde bulundu. Bir çok okulun ihtiyacını karşılayacak sayıda kitap yardımında bulunan Kaymakam Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök, kitapların bir bölümünü Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ile birlikte İrfan Kaynak Ortaokulu ve Bağlar İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere dağıttı; okumanın önemini vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu projeye desteklerinden ve kitapsever nesillerin yetişmesine katkılarından dolayı Adem Çelik ve Veli Gök’e teşekkür etti. Kitaplarla buluşan öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.