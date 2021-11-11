Senirkent'te 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıldönümünde ilçemizde düzenlenen programla anıldı.Düzenlenen anma programına Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Yücel PARMAKSIZ, Senirkent Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ, STK Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, Daire Amirleri, öğretmen, öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşti.10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Senirkent Belediyesi sinema salonunda Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi tarafından şiirlerin okunması, slayt ve oratoryo gösterisi yapıldı. İlçemiz Okullarında Atatürk’ü Anmak ve Yaşatmak konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesiyle program sona erdi.