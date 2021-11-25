Profesyonel hizmet ve uygun fiyat 4K Bilgisayar'da
Bilgisayar Teknik Servisi, Yerinde Laptop Tamiri ve Pc Bakım Anlaşması İçin Kurumsal Destek Arıyorsanız 4K Bilgisayar.
Uzman teknik kadrosu ile tüm laptop ve elektronik tamirat işlerinde 4K yanınızda.
Güler yüz ,güvenilir hizmet için doğru adres, profesyonel ekip ve ekipmanla yardımcı oluyor ve bununla gurur duyuyorlar, gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz...
Ayrıca bilgisayar, laptop, tablet, yazıcı, monitör, power supply, kasa, güç kaynağı, bilgisayar aksesuarlarını ve ağ cihazlarını sıfır ve ikinci el olarak satın alabilirsiniz.
Bahçelievler mahallesi 108. Cd. No:22, 32200 Isparta Merkez
Telefon: 0535 254 17 51
4K BİLGİSAYAR HAKKINDA
"Laptop alım satım . Yedek parça ve tamirat merkezi. İşletmemiz müşterilerimize tüm elektronik alanlarda destek vermeye çalışmaktadır. Her türlü teknik problem ve ihtiyaçlarınıza hizmet vermeye çalışmaktadır."