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Senirkent'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

Senirkent'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Çelenk Sunma Töreni Yapıldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 10.11.2021 21:14
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Çelenk Sunma Töreni Yapıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümü anma programı çerçevesinde 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunma törenine Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Yücel PARMAKSIZ, Senirkent Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ, STK Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, Daire Amirleri, öğretmen, öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşti.
Kaymakamlık çelengini Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, Garnizon Komutanlığı çelengini ise Garnizon Komutanı Kara Pilot Albay Yücel PARMAKSIZ, Senirkent Belediye Başkanlığı çelengini ise Belediye Başkanı Kadir HEYBELİ sundu. Çelenk sunma töreninin ardından ise program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, bayrakların yarıya indirilmesiyle sona erdi.

T.C. Senirkent Kaymakamlığı

Bir 11 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir 7 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir 4 kişi, ayakta duran insanlar, anıt ve açık hava görseli olabilir

Bir 11 kişi, ayakta duran insanlar, anıt ve açık hava görseli olabilir

Bir 8 kişi, ayakta duran insanlar, anıt ve açık hava görseli olabilir

Bir 7 kişi, ayakta duran insanlar, askeri üniforma, açık hava ve anıt görseli olabilir
 
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